"Taktikaliselt läksime alt. See, kuidas belglased ründefaasis mängisid, oli muljetavaldav ja kindlasti ka õppetund mulle," lausus peatreener Martin Reim. "Võtsime enne mängu otsuse, et ei lähe ainult kaitsesse istuma, sest kui me palli üldse ei saa, kaob see mäng meil täitsa ära. Otsustasime kõrgemalt pressida, sest Belgia nõrgim lüli oli nende kaitse, aga täna oli see ka meile liialt kõva pähkel. Teine poolaeg tõmbasime komplaktsemalt kaitsesse, aga asi muutus veel hullemaks tänu sellele, kuna me ei suutnud palli enam hoida - olime ise nii allasurutud, et sealt välja tulla oli keeruline. Kui juba ka mingi väsimus oli, muutus see kiiruste vahe veel suuremaks ja suuremaks ja hakkasime väga palju ka individuaalselt eksima ja hiljaks jääma ja ei jõudnud üksteist julgestada. Siin saangi ka endale öelda, et iga teine taktika oleks olnud arvatavasti parem, et hoida skoor väiksemana. Loomulikult sellistes mängudes meil peab olema ka õnne, et kõik rikošetid ja asjad sisse ei läheks, aga see näitab jälle vastase kvaliteeti. Iga võimalus, mis antakse, karistatakse ära."

A photo posted by Eesti jalgpall (@eestijalgpall) on Nov 13, 2016 at 11:03pm PST