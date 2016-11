Eesti Jalgpalli Liidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul kutsutakse pärast 1:8 kaotust Belgiale homme alaliidus kokku kriisikoosolek, kus osaleb ka meeskonna endine peatreener Tarmo Rüütli, vahendab Delfi.

Pohlaku sõnul on olnud nukker kogu 2016. koondiseaasta ning Magnus Pehrsson on selle eest juba vastutanud. "Täpselt samamoodi viitasin, et Martin Reim on võtnud vastutuse eilse mängu kohutava tulemuse eest läbi ebaõnnestunud mänguplaani, aga on loomulik, et vigadest peab olema võimalik ka õppida," selgitas Pohlak.

Homsele koosolekule on lisaks Pohlakule kutsutud treenerid Martin Reim, Andres Oper, Janno Kivisild, Mart Poom, treenerite koolitust juhtiv Karel Voolaid. peasekretär Anne Rei, peadirektor Tõnu Sirel ja juhatuses A-koondise eest vastutav Tarmo Lehiste. Ühtlasi kaasatakse jalgpalliliidu koolituskonsultandi tegemistes kaasa lööva Arno Pijpers ning endistest koondise peatreeneritest kutsuti arvamust avaldama Rüütli.

Artikli täistekst on refereeritud Delfist.