Hispaania väljaanne Marca kirjutab FC Barcelona fännide kurvastuseks, et klubi elavaks legendiks tõusnud Lionel Messi ei pruugigi oma mängulepingut pikendada.

Väidetavalt ei julge Messi maksupettuse tõttu oma karjääri suhtes ühtegi otsust vastu võtta ning 2018. aasta juulist ei pruugi ta enam Barcelonas mängida.

Kuigi Messi ja tema isa Jorge Messi teenisid juulis maksupettuse tõttu 21 kuu pikkuse vanglakaristuse, ei pea Lionel siiski reaalselt trellide taha minema, kuna karistus on vähem kui kaks aastat pikk ning kumbki neist pole varem seadusega pahuksis olnud. Ometi on jätnud see korraliku pitseri mehe hingeelule ning seetõttu ei julge ta rangeid otsuseid teha.