"Ma olen Eesti korvpallis olnud kokku kolm aastakümmet ja rahvusvahelises korvpallis 1992. aastast alates, mure korvpalli tuleviku pärast pole kuhugi kadunud. Samas pean enesele aru andma, et alles mõni kuu tagasi omandasin ettevõtte AS Puukeskus ja seetõttu ei saa ma kohe teist sama ambitsioonikat ametikohta vastu võtta. Kahte jumalat sel määral teenida on võimatu ja poolikult pole mõtet korvpalli juhtima minna,“ lisas Matsalu.

Vastates ajakirjanduses levivatele spekulatsioonidele teatas pikaajaline korvpallikohtunik ja ettevõtja Atso Matsalu täna, et ta ei pea vajalikuks enese kandidatuuri ülesseadmist korvpalliliidu presidendi ametikohale. Uut presidenti on ta valmis nõu ja jõuga toetama.

Senise korvpalliliidu presidendi Jüri Ratase puhul tõi Matsalu positiivsena välja selle, et tänaseks on edenemist näha nii korvpalli propageerimise kui ka sponsorlepingute mahu suurenemise osas. Jaak Salumetsa tugevusena näeb ta eelkõige suurt kogemuste pagasit, kuid lisaks seni saavutatu hoidmisele on vaja pingutada tuleviku nimel.

"Täna on vaja parandada Eesti noortekoondiste kvaliteeti, et nad saaksid edukamalt osaleda Euroopa meistrivõistlustel. Lisaks saab korvpalliliit aidata kaasa poiste ja tütarlaste korvpalliklubide tugevnemisele. Kõige olulisem on siinjuures nõrgemaid rahaliselt järele aidata, nõnda paraneks nende võimekus kaasa lüüa Eesti meistrivõistlustel. Rohujuuretasandi tegevuste vilju saame hakata noppima tulevikus, aga investeeringuid vajame juba täna," ütles Matsalu.

Atso Matsalu karjäär korvpallis algas 1987 aastal. 1989 alustas ta Eesti Meistrivõistluste kohtunikuna, alates 1992 aastast sai ta rahvusvahelise kategooria kohtunikuks. Selles rollis on ta osalenud kahel Euroopa meistrivõistluste meeste korvpalli finaalturniiril, kahel Universiaadil ja erinevatel Euroopa klubide meistrivõistlustel. Alates 2009 aastast on Atso Matsalu rahvusvahelise kategooria korvpallikomissar. Varasemalt on ta pikaajaliselt kuulunud Eesti korvpalliliidu juhatusse ja hetkel on ta Eesti korvpallikohtunike kogu esimees. Atso Matsalu on pikka aega olnud edukas ärisektoris. Täna on ta AS Puukeskuse omanik ja tegevjuht.