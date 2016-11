Laupäeval, 12. novembril toimunud Esiliiga üleminekumängu Tartu JK Welco ning Nõmme Kalju FC U21 tulemus on tühistatud ning üleminekumängude võitjaks tunnistati Welco.



Tulemuse tühistamise põhjuseks on see, et Nõmme Kalju koosseisus osales mänguõigust mitteomav mängija Hendrik Pürg, kes on osalenud Nõmme Kalju FC Premium liiga võistkonna eest alates 20. juulist rohkem, kui 50% Eesti meistrivõistluste mängudest, mis läheb omakorda vastuollu juhendis olevate reeglitega.



Mängutulemuseks märgitakse 2: - võistkonna Tartu JK Welco kasuks. Kõik mängus saadud hoiatused ja eemaldamised jäävad kehtima.



Vastavalt juhendi punktile 18.5 teist üleminekumängu 19. novembril ei toimu ja võistkonnal Tartu JK Welco on sportlik õigus tõusta Esiliigasse.