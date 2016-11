Laskesuusatamise kahekordse olümpiavõitja, eelmistel aastatel pidurdamatus hoos olnud prantslase Martin Fourcade'i ametikaaslasest vend Simon tõdes hiljuti Norra meediale, et tema elu raskeim periood oli hetk, mil nad enam vennaga ei suhelnud.

Martin võitis Vancouveri olümpial ühisstardiga sõidus hõbemedali ning oli lilletseremoonial ülevoolavalt õnnelik. Neli aastat noorem vend Simon lahistas aga kurbusest. "Seda on väga raske tunnistada, kui üks vend on teise üle kade. Seda tunnet oli väga raske omaks võtta. Aga see oli puhas kadedus!" tunnistas Simon nüüd.

Kadedus oli niivõrd suur, et vennad ei suhelnud omavahel kaks aastat. Isegi võistlustel vaadati üksteist põrnitsedes, rääkimata pereüritustest.

Ühel hetkel asusid vennased aga tasapisi üksteise vastu huvi tundma ning nüüd on olukord muutunud. Sel nädalavahetusel oli Simon hooajaeelsel Sjusjøeni võistlusel võidukas ning Martin elas talle kaasa.

"Ta ütles, et mu laskmine oli väga hea. Ma olen väga rõõmus. Ta teab mind väga hästi, sest treenime kogu aeg koos. Nii tore, kui su oma vend ja maailma parim laskesuusataja sind kiidab!"