Karlsson näeb Väikevenna õde mossitamas. Küsib siis, miks too nii tusane on.

Väikevenna õde vastu: "Kas sa, Karlsson, üldse tead, mida tähendab menstruatsioon?"

Karlsson hüüatab vastu: "Muidugi tean! Mul on neid katusel tuhat tükki ja ma ise olen maailma parim menstruaator!"