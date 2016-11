"Hetkel olen South Carolina ülikooli juures olnud peaaegu kuus kuud. Siia jõudsin 25. mail ja sellest ajast peale olen trenni teinud ja koolis käinud," rääkis Kotsar, kui pikalt ta uue meeskonnaga seotud on olnud.

(Mõningatel andmetel on Kotsari pikkuseks lausa 211cm.)

Vaatamata sellele, et kahe hooaja vahel tabas eestlast ka ebameeldiv vigastus, siis õnneks suurt jälge see ei jätnud.

"Suvel olid individuaalsed trennid, kuid mul oli väsimusmurru tõttu jalg kipsis. Sellepärast veetsin rohkem aega jõusaalis ja taastasin jalga. Platsile tagasi sain juuli lõpus, vahetult enne Costa Rica reisi."

Kuigi ülikoolikorvpallis tuleb mängijatel ühendada kool ja sport, siis Kotsari sõnul toimib kõik vägagi heal tasemel. Võimalused sirgumaks tipptasemel tegijaks on igatahes loodud.

"Kuigi tegu ei ole otseselt profisportlastega, siis ikkagi käituvad nad (meeskonnakaaslased) nagu professionaalid ja on iga trenn valmis endast kõik andma, rääkimata mängudest," kirjeldas ta igapäevast olelusvõitlust.

Eestlane kinnitab, et meeskond on väga ühtehoidev ning tase on igati korralik. (Gamecock Central)

"Päevaplaan näeb välja nii, et hommikul käin koolis kuni kella 12ni, siis pärast seda on jõusaal väikeste gruppidega, umbes tund aega iga päev. Seejärel algab kell 14 trenn, mis kestab umbes 3 tundi ja on väga intensiivne.

Pärast seda on meil meeskondlik study hall, ehk kõik lähme ruumi, kus teeme koduseid töid ja muid kooliga seotud asju, et akadeemiliselt oleks kõik korras. Sealt jõuame tagasi umbes 20.30 ja kui aega üle jääb siis on õhtuti individuaalsed trennid, kas treeneriga või üksinda.

Ette on nähtud üks vaba päev nädalas, kus me tegeleme taastusega. Külma ja kuuma vannid, venitamised, massaažid ja muu selline," võttis Kotsar tavalise päeva ja nädala kokku.

South Carolina on teel tippu

"Hetkel olen meeskonnaga väga rahul. Kõik on ühtehoidvad ja tahavad trennis paremaks saada," kinnitas eestlane, et võistkonna kliima on igati hea.

Tänaseks on Kotsar South Carolina eest pidanud kaks mängu ning mõlemas kuulnud ka algrivistusse. Mänguaega on kohtumistes kogunenud ligi veerand tundi.

"Enda rolli tulevikus ei oska täpselt ennustada, kuid annan endast kõik ja üritan ikkagi jätkata põhikoosseisus. Mida aeg edasi, seda rohkem proovin ka liidrirolli haarata," teatas ligi 210 sentimeetrine mehemürakas.

Kuigi loomu poolest on endine Audentese mängumees pigem ääremängija, siis hooaja hakul on tulnud mängida rohkem keskmängija positsioonil. "Tulevikus on plaan rohkem 3-4 peal mängida kui 4-5 peal, kus ma praegu mängin."

Lisaks headele treeningtingimustele ning kokkuhoidvale meeskonnale on tähtis roll ka peatreeneril. Kotsar usub, et karismaatiline ja nimekas loots on Gamecocksi edu võti.

South Carolina meeskonna peatreener Frank Martin on tuntud oma nõudlikuse ja karismaatilisuse poolest. (Gamecock Central)

"Frank Martin on väga hea treener. Ta nõuab alati igalt mängijalt maksimumi ja ei lepi vähemaga. Trennides ja mängudes väga kuumavereline treener. Tänu temale on South Carolina korvpall taas tippu jõudmas," kiitis eestlane treenerit, kelle käe alt on mängumeesteks sirgunud näiteks Michael Beasley ja Jacob Pullen.

Jõuline lihasmassi kasv

Korvpallisõbrad mäletavad rohkem pikka, kuid kõhnakest Maik-Kalevit, kellele meeldis ehk rohkem korvist kaugemal tegutseda. Nüüdseks on aga asjad selgelt muutunud.

"Poole aastaga, mis ma siin veetnud olen on lihasmassi korralikult juurde tulnud. Suvekuudega tõusis ainuüksi lihasmass seitse kilogrammi ja rasvaprotsent vähenes neli protsenti," teatas Kotsar.

Maik-Kalev Kotsar on füüsiliselt kõvasti edasi läinud ning paistab "pisikeste" ameeriklaste kõrval võimsana. (Gamecock Central)

South Carolina meeskonna kodulehe andmetel on 19-aastase eestlase pikkus 6-10 feeti ehk 208 sentimeetrit ning kaal 245 poundsi ehk 111 kilogrammi. Sellega on ta meeskonnas pikkuselt teine, kuid kaalult selgelt kõige raskem.

Kuigi korralik areng on füüsilise poole pealt tehtud, siis nõudlik korvpallur sellega veel kindlasti ei rahuldu. "Ise arvan, et füüsilist vormi pean veel palju arendama, aga rohkem just kiirust, plahvatuslikkust ning vastupidavust."