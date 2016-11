Kui asi oleks George R.R Martini otsustada, rivistuksid täna hilisööl Margus Hundi ja tema Cincinnati Bengalsi vastu üles kõik Westerosi armeed. Nimelt on "Jää ja tule laulu" saaga autor Bengalsit võõrustava New York Jetsi fänn.

Täpsemalt on Martin mõlema oma kodulinna ameerika jalgpalli klubi ehk Giantsi ja Jetsi toetaja. Kujutage siis ette kirjaniku rõõmu, kui 2007. aastal pääses Jets NFLi karikafinaali ehk Super Bowli ja tegi seal 17:14 tuule alla New England Patriotsile. Võit oli seda magusam, et Bill Belichicki juhendatud Patriots oli terve toonase hooaja püsinud kaotuseta ja põruti viimasel meistritiitlitõkkel.

Jetsi võit rõõmustas Martinit lausa nõnda, et ta kirjutas selle sisse ühte oma raamatutest, 2011 trükist tulnud "Jää ja tule laulu" viiendasse osasse "Tants lohedega". Seal reisib Tyrion Lannister kaubalaevaga Selaesori Qhoran Volantisest Qarthi ja võtab igavuse peletamiseks aluse kambüüsis kätte neljanda köite raamatusarjast "Triarch Belicho elu". Martin kirjutab, et Belicho oli "kuulus Volanteeni patrioot, kelle peatamatu edu ja vallutusteed said järsu lõpu, kui hiiglased ta ära sõid."

Belicho – Belichick, patrioot – Patriots ja hiiglased ehk inglise keeles giants – nõnda lisaski Martin lemmikmeeskonna triumfi oma ülipopulaarse raamatusarja mütoloogiasse.

Mäng MetLife’i staadionil algab Eesti aja järgi 3.30 öösel. Bengals on tänavu võitnud kolm, kaotanud neli ja viigistanud ühe mängu. Giantsi saldo on viis võitu ja kolm kaotust.