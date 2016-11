Eesti jalgpallikoondis naasis täna hommikul Brüsselist masendava 1:8 kaotusega Belgia rahvusmeeskonnale. Tolle tulemuse ajendil toimub homme hommikul jalgpalliliidus erakorraline koosolek. Alaliidu president Aivar Pohlak põhjendab, miks. Koosolekul osalevad lisaks Pohlakule A-koondise treenerid Martin Reim, Andres Oper, Janno Kivisild ja Mart Poom, treenerite koolitust juhtiv Karel Voolaid, juhtkonna poolelt peasekretär Anne Rei, peadirektor Tõnu Sirel ja juhatuses A-koondise eest vastutav Tarmo Lehiste, telefoni või Skype'i teel kaasatakse koolituskonsultandi tegemistes kaasa lööv Arno Pijpers. Lisaks kutsuti arvamust avaldama koondise üle-eelmine peatreener Tarmo Rüütli. Nagu ma aru saan, toimub homme hommikul jalgpalliliidus kriisikoosolek. Mis on seal arutluse alla tulevad teemad ja mis selle koosoleku ajend ikkagi on? Sest olgem ausad, üks kaotus ülitugevale Belgiale, mille tingis Martin Reimi liialt uljas taktikavalik (nagu ta ka ise tunnistas), ei tundu kõrvalt vaadates kriisi koht. Pigem lihtsalt üks ülinukker õhtu. Eriti oktoobrikuiste mängude valguses.

Olen nõus, et Belgia on tugev meeskond, kes lisaks mängis väga motiveeritult. Samuti arvan, et kriis on pigem lokaalne, aga kui Eesti koondis saab ajaloo suuruselt teise kaotuse (suurim kaotus 2:10 saadi aastal 1922 Soomelt – M.T.), siis tuleb sellega tegeleda. Eriti kui meie koondise aasta 2016 saldo on selline nagu ta on (juunis kaotasime 0:7 Portugalile, septembris 0:5 Bosnia ja Hertsegoviinale - M.T.).

Martin kirjeldas kaotuse põhjused täpselt lahti, paraku tuleb tunnistada, et sellest hoolimata on suure kaotuse emotsionaalne mõju laiem kui sooviksime. Tahame homme kuulata treenerite ülevaadet mängust ja sellega liituvatest asjaoludest ja arutada laiemas ringis, kuidas edasi minna. Igaks juhuks rõhutan üle, et näeme asja analoogsena Tarmo Rüütli juhendatud koondise poolt 2010. aasta MM-i teises valikmängus Bosnias saadud 7:0 kaotusega, kus üleminekul palli valdavale mängustiilile lõikasime alguses näppu. Mis on valikmängude karusselli liitunud uue treeneri puhul mingil moel loomulikki.

Mis eesmärgiga kaasate koosolekule üle-eelmise peatreeneri Tarmo Rüütli?

Tarmo Rüütli kaasasime põhjusel, et tahame mõista tema kui analoogses olukorras olnud peatreeneri kogemusi. Mis on Sinu kui alaliidu presidendi silmis praegu A-koondise suurim probleem ja murelaps?

Tasakaalu leidmine ründava ja kaitsva mängu vahel. Loomulikult kaitsvate omadustega ja samal ajal palliga enesekindlate mängijate vähesus koondises ja liigas, mis üheks palli valdava mängustiiliga edukas olemist takistavaid tegureid. Me ei saa olla ainult puhtalt palliga mängiv koondis, see on naiivne lähenemine asjale – näiteks ei antud meile eile ühtegi kollast kaarti, mis ei ole eesmärk omaette, aga mis siiski ütleb midagi meie kaitsemängu harjumuste kohta. Mure koondise homse päeva pärast, sest mitu tänase koondise võtmemängijat on vanuses, kus käivad nende karjääri viimased hooajad. Täpne mure sõnastus kõlab, et kas me jõuame neile ette valmistada väärilise vahetuse.