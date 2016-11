Eesti koondise Kapten Ragnar Klavan rääkis This is Anfield´ile antud intervjuus, et kõik Liverpooli jalgpallimeeskonnaga seonduv on äärmiselt professionaalne ning kõrge tasemega. "Liverpoolis on kõik kõrgeimal tasemel ja meid treenib ideaalne treeneritemeeskond, kes aitab meil mängida nii nagu vaja on," sõnas Klavan. Oma kahe võistkonna sisese konkurendi kohta ütleb eestlane nii: "Dejan (Lovren) ja Joel (Matip) on omal poolel mõlemad väga head keskkaitsjad. Kui nende mängu analüüsida, siis ei olegi nende tasemes erilist vahet."

Ta lisab, et ka üleüldiselt on meeskonna tase ühtlaselt kõrge. "See teeb asjad palju lihtsamaks, kui igale positsioonile on mitu head mängijat. Samuti saavad kõik ühesuguse treeningu ning õpetussõnad, isegi need, kes algkoosseisus platsile ei jookse.

Nii tiheda graafiku juures on tähtis, et meeskonnas oleksid valmis sekkuma kõik. Usun, et meil on väga hea sujuv süsteem, tänu millele suudavad ka varumehed igal ajal edukalt mänguga liituda, kui selleks vajadust on." Klavani sõnutsi ta küll teadis üht-teist Kloppist ja tema mängijatest, aga mitte tema komnest minna asjades äärmise peensuseni. "Teadsin veidi tema käe all pallinud meestest, kuid ei teadnud, et ta nii detailne on.