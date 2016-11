"Oli oht, et võime suures edus oma rütmi kaotada. Õnneks seda ei juhtunud ja suutsime kõvasti vaeva näha," sõnas 43-aastane hispaanlane FIFA-le antud intervjuus. "Kõik peale Eesti värava oli hästi."

Üldiselt nägi varasem Evertoni loots suurimaid puudjääke kaitsemängus. "Peame selles vallas kindlasti edukamad olema. Oli kaks-kolm selgelt momenti, kus oleksime pidanud teistmoodi mängima. Peamiselt tuleneb see sellest, et koondis koguneb nõnda harva."

Ründemängule pole Martinezel aga midagi ette heita. "Rünnakuga olen äärmiselt rahul, kuidas saaksingi sellele midagi ette heita? Mõned väravad olid tõeliselt nauditavad. On hea näha, et Lukaku on sammu edasi teinud ja moodustavad koos Driesi (Mertens) ja Edeniga (Hazard) väga ohtliku trio."