Ameerika jalgpalli profiliigas NFL on murepilved nii Cincinnati Bengalsi klubi kui nende kaitseliini ääremängija Margus Hundi kohal.

Nimelt jäi Bengals täna öösel 20:21 alla New York Giantsi meeskonnale ja on nüüd sel hooajal üheksast mängust saanud vaid kolm võitu. Järjestikkuste play-offi piletite seeria näib tänavu katkevat.

Hundile tänast kaotust kuidagi kaela määrida pole võimalik, sest eestlane ei mahtunud esimest korda sel hooajal Bengalsi mängupäevakoosseisu.

Kuigi klubi tõi pärast Londonis tehtud viiki Washington Redskinsiga enda ridadesse tagasi selle hooaja eel minema lubatud Wallace Gilberry, näis Hundi positsioon siiski kindel, kuna tema mängijaampluaa on laiem kui teisel koosseisu piiri peal kõikuval äärekaitsjal Will Clarke'il.

Ometi jäeti just Hunt Giantsi vastu mängupäevarivistusest välja ja see tähendab, ilmselt et mehe tuleviku kohal Bengalsis ripub suur küsimärk.