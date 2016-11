Michael Schumacheri kunagine ülemus ja pikaaegne sõber Ross Brawn meenutas Guardianile antud intervjuus, kuidas ta kuulis mehe rängast peavigastusest. Brawn täpsustas, et tema paar nädalat tagasi levinud tsitaat, nagu oleks saksa superstaari tervise kohta lootustandvaid märke, oli kahjuks kontekstist välja rebitud.

Seitsmekordne F1 maailmameister Schumacher sai viga 2013. aasta detsembris Alpides mäesuusatades, kui kukkus peaga vastu kivi ja langes pikaks ajaks koomasse.

"Olin just uusaastapidustusteks Šotimaale reisimas, kui tema assistent mulle helistas," meenutas Brawn, kuidas ta sõbra õnnetusest kuulis. "Jätsime oma plaanid katki ja läksime teda vaatama. Tervele tema perele oli see kohutav trauma ja meilegi suur šokk. Michael oli nõnda tugev isiksus ja läbi karjääri jäi tema ainsaks vigastuseks jalaluumurd. On hirmus saatuse iroonia, et õnnetus juhtus tema elu rahulikul perioodil."

Brawn käib jätkuvalt Schumacheril külas ja loodab, et ühel päeval ta terveneb. Endine tiimiboss võttis aga sõbrast rääkides tagasi novembri algul talle omistatud lause: "On olemas lootustandvaid märke ja palvetame iga päev, et näeksime neid rohkem."

"Mind tsiteeriti väitmas, et ta seis paraneb, aga see ei olnud päris see, mida ma mõtlesin. Perekond hoiab tema taastusravi käiku privaatsena ja ma austan seda otsust. Nii et ma ei taha tema tervisest rääkida enamat kui lihtsalt avaldada lootust, et ehk me näeme kunagi tulevikus Michaeli veel sellisena, nagu me teda kõik mäletame," rääkis Brawn.