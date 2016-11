Tegemist on rahvusvahelise turniiri International Challenge Trophy nimelise turniiri mänguga. Nelja meeskonna osalusel toimuval võistlusel on Eesti tunnistanud võõrsil Slovakkia U21 koondise 4:0 paremust, viimati tehti septembri alguses A. Le Coq Arenal 3:3 viik Ukraina U20 koondisega.

Slovakkia ja Ukraina on kõik kolm alagrupifaasi kohtumist juba pidanud. Pääsu finaali on kindlustanud Slovakkia seitsme punktiga, Inglismaa on hetkel kolme punktiga (kahest mängust) teine. Ukraina punktisaldoks jäi kaks, Eestil on enne viimast kohtumist neljandana koos üks punkt. Võidu korral pääseks Eesti finaali, viigi või Inglismaa võidu korral pääseksid finaali külalised.