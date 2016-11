Inglismaa jalgpallikoondis võõrustab täna õhtul Wembley staadionil Hispaania kolleege. Matši järgselt saavad paberile, millega praegune peatreeneri kohusetäitja Gareth Southgate saab töö ametlikult järgmiseks kaheks aastaks endale.

Selles, et Southgate’ist saab Inglismaa koondise järgmine püsiv peatreener, pole Inglismaa meedias mingit kahtlust. Kui Sam Allardyce võeti uurivate ajakirjanike poolt vahele nõusolekuga kena kopika eest aidata välismaa ärimeestel kõrvale hiilida Inglismaa alaliidu reeglitest, võttis varem U21 koondist juhendanud Southgate esindusrivistuse treeneriameti üle ja on seni teinud head tööd.

Endise keskkaitsja saldo jalgpalli sünnimaa koondise peatreenerina: 2:0 võit Malta üle, 0:0 viik Sloveeniaga ning 3:0 võit rivaalide šotlaste vastu.

Seega on alaliit nõus pakkuma Southgate’ile püsivat lepingut, mis ametlikult kestab küll 2020. aastani, ent millesse on sisse kirjutatud 2018 ehk MM-finaalturniiriga lõppev "hindamisperiood". Lihtsustatult: kui inglastel läheks Venemaal toimuval turniiril kehvasti, antaks peatreenerile kinga.

Nüüd on küsimus ainult teenitavas palgas. U21 meeskonna eesotsas teenis Southgate aastas 500 000 naela ehk 575 000 eurot. The Times kirjutab, et A-koondisesse kolimine kahekordistab mehe palganumbrit, samas kui Telegraph väidab, et teenitav tasu suisa kolmekordistub. Ühes on meediaväljaanded aga kindlad – kindlasti jääb Southgate’i teenistus kõvasti alla Allardyce’ile lubatule – see pidi küündima aastas ca kolme miljoni naela ehk peaaegu 3,5 miljoni euroni!