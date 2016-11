Õnnitlused noortele: Eesti käsipallikoondislane Martin Johannson (31) kihlus kallima Liina Mölsiga (26). Ilus ja romantiline žest, aga ilmselt oleks kõik kulgenud sujuvamalt, kui sportlane poleks unustanud oma plaanist armsama kätt paluda informeerida sündmust jäädvustanud fotograafi.

Something happened.. 💍😍🍾 #engaged A photo posted by Liina Möls (@liinamols) on Oct 31, 2016 at 10:10am PDT

"Oktoobrikuu viimaseks päevaks oli meil kokku lepitud pildistamine Marko Mäestjärve juures," kirjeldas Liina oma blogis õnnelikku päeva. "Sessiooni lõpupoole tegime me pilte jõulunurgas, mis oli mõeldud pigem istumise/pikali olemise piltide jaoks. Mingil ajal hakkas Martin uurima, et kas ma äkki tahaks mõned pildid ka üksinda teha (eks ikka selleks, et oma jakitasku kallal käia). Edasi hakkas ta uurima, et kas saaks veel mõned pildid püsti teha. Fotograaf arvas küll, et täispikkuses pildid seal head ei tule, sest koht on ikkagi teistsuguste piltide jaoks mõeldud. Martin aga surus ikka edasi, et mõned pildid ära teeks ja mul oli ka juba niimoodi, et no isver, teeme siis need pildid ära, kui sa nii väga tahad.

Seisin seal siis käed puusas, et no millise poosi võtan, kui kõrvale vaatasin ja Martinit ühel põlvel nägin. Siis ma sain aru, et siin pole vaja enam mingit poosi võtta!

Abielust olime me enne rääkinud küll ja ma olin kindel, et ühel päeval see ettepanek ka tuleb. Aga alati mõtled ju, et kusagil tulevikus... Nii et sel hetkel ma seda oodata ei osanud. Ühtlasi on imetore, et minu kihlatu mind endale naiseks paluda otsustas just fotograafi juures, kes kiirelt reageeris ning niiviisi on meil sellest imelisest hetkest igaveseks mälestus olemas. Tore on ka see, et ta seda teha otsustas just kodumaal, sest sel moel saime juba samal õhtul sõprade ringis seda tähtsat sündmust tähistada."

Igapäevaselt elavad noored Rumeenias – 2014. aastal Eesti parimaks käsipalluriks valitud Johannsoni koduklubiks on Bukaresti Steaua. Pärast 11 vooru jagatakse Rumeenia meistriliigas 14 meeskonna konkurentsis 5.-7. kohta.