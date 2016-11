Saksamaa alistamine peaks olema jõukohane, võit maailma edetabeli kolmanda riigi Šveitsi üle oleks aga väike ime. "Šveitsiga kohtume 3. detsembril kohe avamängus, mis näitab ära, kas meil on šanssi poolfinaali jõuda. Šveits suutis viimasel kontrollturniiril Soomele ja Rootsile väga hästi vastu saada. Et meil mingigi šanss oleks, peab väravavaht tegema superpartii ja võimaluste realiseerimine olema 50-75% vahel," märgib peatreener Argo Kungla.

Teise maailmasõja ajal Rootsi (juhtumisi maailma tugevaim saalihokiriik) pagenud eestlaste järeltulijad kaasati Eesti saalihokikoondisesse esimest korda 2006. aasta MMil. 2008 oli sääraseid mängijaid meeskonnas kuus, 2010 ja 2012 viis ning 2014 neli. Riiga minnakse aga seitsme Rootsis sündinud ja üles kasvanud mehega, kel kõigil läbi vanavanemate taskus Eesti pass.

"Valisin meeskonna koosseisu tulemust silmas pidades. Seekord ei kuulu 20 sekka noori, kes lähevad MMile kogemusi hankima. Kogemused on juba olemas, saan kõiki mehi julgelt kasutada ja olen isegi meeldiva probleemi ees, et keda rotatsiooni lülitada," räägib Kungla. "Järgmise kahe nädala jooksul on mu põhimure, et kõik valitud terved püsiksid."

Seitsmest Rootsist pärit väliseestlasest mängib üks (Victor Öberg) sealses kõrg-, kaks meest (Patrik Kareliusson, Andreas Wöiduma) esi- ja neli (Johan Strömfelt, Mattias Proos, Patrik Markus, Adam Widercrantz) teises liigas.