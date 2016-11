Naine on armukesega voodis. Ootamatult tuleb koju mees ja annab uksekella. "Oo, Jumal, päästa mind sel-lest kitsikusest!" pöördub naine Jumala poole. "Hästi, ma päästan," vastab Jumal, "aga kas sa oled nõus viie aasta pärast uppuma?" "Nõus, nõus!" vastas naine. Kahe nädala pärast on naine kogu loo juba unustanud. Viie aasta pärast läheb keset Atlandi ookeani põhja reisilaev. Laeva pardal on ka naine. "Oo, Jumal päästa mind!" pöördub ta taas Jumala poole. "Aga kas sa meie kokkulepet ei mäleta?" küsib Jumal. "Hästi, ma upun, aga mille eest teised hukkuvad?" "Sellel laeval on kõik sinusugused, olen neid viis aastat kogunud!"