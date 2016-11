Rahvusvaheline jäähokiliit (IIHF) lahendas suure mure enne 2018. aasta olümpiamänge ning koheselt kasvas võimalus, et maailma parimad võistlevad Lõuna-Koreas Pyeongchangis. Viimased viis taliolümpiat on maailma parim hokiliiga NHL teinud veebruaris kolmenädalase pausi, et tipud saaksid oma kodumaad suurvõistlusel esindada. Senimaani on Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) ja IIHF maksnud kinni kõik mängijate saatmisega olümpiale seotud kulutused, kuid hiljutine seadusemuudatus oli väga drastiline. Uute reeglite järgi peaks NHL maksma kinni sportlaste lennupiletid umbes 9,3 miljoni euro ulatuses, kindlustuse ja kogu majutuse. Liiga pole selliste lisakulutustega nõus ning liiga juht Gary Bettman sõnas mais, et rahastamise küsimus osutub ülioluliseks küsimuses, kas NHL laseb mängijad olümpiale või ei.

IIHFi president Rene Fasel kinnitas aga eile meediale, et vajalik raha on leitud ning NHL ei pea maksma sentigi. "Ma usun, et saame raha kätte ja arve balansseerida. NHL-i mängijate olümpial osalemine pole enam rahaline küsimus," sõnas Fasel.

"Enam-vähem on meil raha olemas, millega katta transport ja kindlustus, ning loodetavasti saab nüüd keskenduda teistele muredele," sõnas mees, jättes õhku küsimuse, kes katab majutuskulud. Siiski on see IIHFile oluline võit enne kolmapäevast kohtumist NHL-i kõige tähtsamate peadega, kus tuleb arutusele mängijate olümpiale laskmine. Faseli arvates on isegi praegu, pärast viimast uudist, 50-50 võimalus, et liiga laseb enda hokistaarid Pyeongchangis jääle.