Viimased viis aastat järjest ameerika jalgpalli profiliigas NFL play-offi jõudnud Cincinnati Bengalsi teekond näib tänavu piirduvat põhihooajaga. Võib-olla ongi hea, et Margus Hundi karjäär klubis näib vaikselt lõppevat.

Bengalsi niru hoog sai järje eilse päeva esimestel tundidel, kui võõrsil jäädi 20:21 alla New York Giantsi meeskonnale. Tänavu on üheksast mängust seega kirja saadud vaid kolm võitu, üks viik ning viis kaotust, mis paigutab nad 32 NFLi meeskonna koondtabelis alles 26. kohale.

Sisuliselt on play-offi pääsme püüdmiseks klubil jäänud veel vaid üks variant ehk tuleb Baltimore Ravensi (5 võitu, 4 kaotust) ja Pittsburgh Steelersi (4 võitu, 5 kaotust) ees võita AFC konverentsi põhjadivisjon. Sealjuures on Bengalsil seitsme eesootava mängu sees veel kaks mängu Ravensiga ning kodulahing Steelersiga. Seega on seis kehv, ent lootus pole veel kadunud.

Hunti usaldatakse üha vähem