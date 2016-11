Korvpalli naiste rahvuskoondis kogunes esmaspäeval, et valmistuda kaheks viimaseks EM-valikmänguks võõrsil. Laupäeval, 19. novembril kohtutakse Zagrebis Horvaatiaga ning kolmapäeval, 23. novembril Amsterdamis Hollandiga.

Esmaspäevast treeninud koondis peab enne viimaseid valikmänge ka ühe kontrollkohtumise Soome vastu, kuid huvitaval kombel toimub see kinniste uste taga ehk huvilised seda ei näe.

Koondisest on puudu ka mitmed nimed. Üks liidritest Merike Anderson ei saanud kutset, vigastusi ravivad Mailis Pokk ja Annika Köster. Koondist juhendab viimases kahes EM-mängus Jaanus Levkoi, kellele on need peatreeneri ametis viimased. Uue peatreeneri valib EKLi juhatus uue aasta hakul.