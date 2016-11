Septembris dopingukontrollis põrunud Norra suusastaari Therese Johaugi mänedžer Jörn Ernst avaldas juhtumi kohta huvitavaid üksikasju.

Ernst rääkis Expressenile, et uudis olümpiavõitja ja seitsmekordse maailmameistri positiivsest proovist tuli talle nagu välk selgest taevast. Meenutame, et sportlase sõnul kasutas ta arsti soovitusel huulte raviks päikesekreemi, mis sisaldas anaboolset steroidi. Väidetavalt polnud kogenud tohter teadlik, et ravimis leidub keelatud ainet.

Mänedžer kuulis hämarast dopinguloost oktoobris ühel esmaspäeva õhtul, kui Johaug talle helistas. "Teherese ei suutnud öelda, mis juhtus," meenutas Ernst usutluses. "Ta vaid nuttis. Siis haaras toru enda kätte tema kavaler ja lausus: kas sa saaksid siia tulla? Otsekohe!"