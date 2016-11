Mitterahuldavalt. Tartu alustas oma euroteekonda teatavasti Meistrite liiga kvalifikatsioonis ning ainus hea asi oli selle esimeses ringis Hollandi meistri Groningeni Donari alistamine. Pärast seda kaotati kahe mängu kokkuvõttes selgelt Taani klubile Bakken Bears, kes pole põhiturniiril veel võiduarvet avanud, nii et Meistrite liiga taset tartlastel sel hooajal kindlasti polnud. FIBA Europe Cupil oli alagrupis teise koha saavutamine kindlasti jõukohane, paraku jäädi kahes tasavägises mängus teatavasti alla Oberwarti Gunnersile Austriast.

3. Milliseks kujunes Janar Soo debüüt eurosarjas?

Keskmiseks. Soo sekkus mängu esimese veerandi keskpaigas ning mehe tahtmine oli liigagi suur. Ta ründas igal võimalusel korvi, kuid avapoolajal ei tabanud ükski neljast viskest. Seda kompenseerisid neli tabatud vabaviset ja kolm lauapalli. Teist poolaega alustas mees paraku kolmesejoone tagant "ässa" ning seejärel pallikaotusega. Lõpuks tabasid ka esimesed visked mängust ja mehe arvele kogunes 10 punkti.

4. Kes oli Tartu parim mängija?

Mandell Thomas. Vahetusest sekkunud tagamees alustas kohmetult, kuid elavnes peagi, tabas ka hulle viskeid üle vastaste käte, aitas omad mängu tagasi ning oli võõrustajatest üks vähestest, kelle visketabavus jäi rohkem kui 50 protsendi peale. Ta kogus 17 punkti ja 4 korvisöötu. Samas kaitses ei suutnud Thomas üldisest mitte just parimast pildist eristuda.

5. Mida peab Tartu edasist silmas pidades parandama?

Tartlased mängivad nüüd mitu kuud ainult Eesti meistrisarjas. Kunagi talve lõpupoole läheb lahti Balti liiga play-off, kuhu saadi eurosarjas osaleva meeskonnana otsepääse. Kaheksa euromängu on pigistavad kohad kätte näidanud, nii et Gert Kullamäel ja Toomas Kandimaal on rahulikult aega tegelda nende parandamise, samuti Janar Soo meeskonda sulatamisega. Täna jäid näiteks kaitsetegevuse osas selgelt silma raskused vastase kaks-kaks mängu takistamisel - kui katte tegija kiirelt eemaldus, järgnes hetke pärast sööt ning viskekoht kas tekkis kohe või vahetult järgnenud olukorras.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Avaldame kommentaarid esimesel võimalusel.

7. Mis saab edasi?