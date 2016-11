Rüütli ja Pijpers konsultantideks

Peatreener andis mõista, et tulevikus kavatseb ta ilmselt mõned asjad oma eelkäijatega läbi arutada. "Tarmo ja Arno arvamused pühapäeval juhtunu põhjustest olid meie omadega üpris sarnased. Tulevikus võib juhtuda, et arutame nendega asju juba enne mängu ja palume tagasisidet. Kogemused on neil ju tohutud – miks mitte jõud koondada?" rääkis Reim.

2008-13 rahvusmeeskonda juhendanud ja 2011 sügisel EM-valiksarjas play-off’i jõudnud Rüütli rõhutas, et Belgialt pühapäeval saadud 1:8 kaotust ei tohi liiga pikalt mõtetes hoida. "Soovitasin Martinil vaadata tagasi nii palju, kui vaja, aga pidada meeles, et jalgpallis on järgmine mäng alati kõige tähtsam. Põdema ei tasu jääda."

Olgu meenutatud, et Rüütli juhendamisel sai koondis 2008 võõrsil Bosnia ja Hertsegoviina käest 0:7 kolaka, aga noppis järgnenud EM-valiksarjas Balkanilt kaks võitu (3:1 Serbia ja 2:1 Sloveenia üle), mis olid vundamendiks play-off’i jõudmisele.

Rüütli on veendunud, et Belgia 1:8 ei näita Eesti koondise tegelikku taset. "Nii hull olukord kindlasti pole. Nagu kapten Ragnar Klavan ütles, selles supis on kõik koos. Jalgpallis ollaksegi nii heas kui ka halvas alati üheskoos. Tuleb see kibe kraam alla neelata, mida on pidanud tegema ka vägevad riigid nagu Hispaania ja Brasiilia. Kui sellise portsu otsa satud, tuleb läbi seedida."

Võtmeküsimuseks tasakaal

EJLi presidendi Aivar Pohlaku sõnul oli koosolekul õrn murevarjund, aga meeleolu oli hästi rahulik: "Järeldasime, et peame edaspidigi mängima palli valdavalt, aga ei tohi muutuda seejuures naiivseks. Võtmeküsimus on mängu tasakaalu saamine. Kui Magnus Pehrssoni (septembris ametist lahkunud eelmine peatreener – toim) ajal kadus rünnak täitsa ära, siis nüüd peame ründama nii, et kaitse säiliks. Rõhutan, et koosolekul ei edastatud treeneritele valmis järeldusi ja lahendusi, vaid arutasime ja avaldasime mõtteid, mis on nüüd treenerite käsutuses."