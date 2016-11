Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Gert Kullamäe kahetses pärast selget allajäämist Pau-Lacq-Orthezile ja eurosarjast pudenemist, et tal on kahju just rahvusvaheliste mängude lõppemisest.

"Alati saab paremini ja sel hooajal läks nii, et käes on novembri keskpaik ja euromängud on läbi. Teeme oma tööd edasi. Olen rahvusvahelisi mänge alati pidanud kõige olulisemateks ning mul on just teatud mängijate osas kahju, et nad ei saa neid enam mängida. Järgmised rahvusvahelised mängud tulevad alles Balti liiga play-off'i algusega veebruaris," rääkis Kullamäe.

"Tänavu tähendab ka Eesti liiga meile korralikku värki. Tase on ühtlustunud ja juba reedel tuleb Rapla v astu väga kõva mäng. Maailmas on hästi palju klubisid, kes mängivad vaid ühe mängu nädalas, oma riigi meistrivõistlustel, ja seda tõsisemalt me neid nüüd võtame."