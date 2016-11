Viimastel nädalatel on maailma vallutanud vahva Mannequine Challenge ehk videod, kus grupp inimesi püsivad erinevates positsioonides ja situatsioonides liikumatult. Sellega on liitunud ka mitmed Ameerika profiklubid, mis aitas mannekeeni videode populaarsusele oluliselt kaasa. Siiski pole see ainult USA nähtus, sest võttis sama väljakutse vastu ka Eesti naiste korvpallikoondis. Vaata vahvat videot!

Meie naistel töö käib 🇪🇪🏀💪🏽🏀🇪🇪 #mannequinchallenge #eestikorvpalliliit #meiemäng #naised #eesti A video posted by Eesti Korvpalliliit (@basketee) on Nov 15, 2016 at 9:58am PST