Eesti võrkpallikoondis loositi eile 2017. aasta EM-finaalturniiriks ühte alagruppi Poola, Serbia ja Soomega. Peatreeneri Gheorge Cretu sõnul peab iga palli pärast võitlema.

„Tegemist on väga atraktiivse loosiga," sõnas Cretu volley.ee vahendusel. "Lootsin, et saaksime mängida samas alagrupis Poolaga. Gdańskis ootab meid enam kui 10 000 istekohaga hall ja seal mängimine saab olema meeletu võrkpallipidu.

Loomulikult on tegemist väga tugeva vastasega, ent tunneme nende meistriliigat päris hästi ja kõik on võimalik,” lisas Creţu, kes on igapäevaselt Poola meistisarjas mängiva Lubini Cuprumi peatreener, kus mängivad ka meie koondise nurgaründajad Keith Pupart ja Robert Täht ning statistikuna töötab Alar Rikberg.

„Isegi kui Serbial on meist rohkem kogemusi, näitasime me eelmisel aastal, et suudame nendega samal tasemel mängida. Soome koondis on samuti raske vastane. Neil on korralikul tasemel mängijad, kes tegid tänavu hea koondiseaasta ja on väga motiveeritud. Siiski usun, et oleme võimelised neid võitma. Kindel on aga see, et peame EM-il iga palli nimel võitlema,” lisas rahvusmeeskonna juhendaja.