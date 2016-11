Eesoleval nädalavahetusel sõidetakse tänavuse rallihooaja viimane etapp teisel pool maailma Austraalias.

Eesti parim rallipiloot Ott Tänak on sel aastal teinud väga hea hooaja ning ilmselt sõidab ta Austraalias viimast korda DMACKi võistkonnas. Enne järgmist aastat tuleb veel läbida reedest pühapäevani kestev ralli, kus kolme päeva jooksul sõidetakse 23 kiiruskatset ja 312,98 kilomeetrit.

"Nonii, viimane selle aasta recce päev on tehtud," kirjutas Ott Tänak oma Facebooki lehel. "Katsed on lahedad nagu alati Austraalias. On väga kiireid ja kõva põhja peal lõike avatud aladel, kuid ka pehmemaid liivaseid katseid sügaval metsas.

Tundub tulema kuum ralli... Täna veel mõned meedia üritused ja meeskonnaga väike kokkusaamine, aga juba homme hommikul hakkab action pihta. Ajavahega keeruline, aga ehk miskit jõuate ikka jälgida."