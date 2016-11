"Kui sa oled veendunud, et su väärtused püsivad ka pärast kõige suuremat tormi, siis inimesed näevad, et neid väärtusi on austatud. Just sellepärast pole mul mingeid kahetsusi," sõnas Bach.

Sakslase käest küsiti ka, kui kaua läheb aega, mil Venemaad saab uuesti usaldada. "See sõltub raportitest," vastas Bach. "Mina ei tea, mis hakkab saama. Peame ootama viimast ROKi raportit, mille jaoks lõime kaks eraldi komisjoni ning kus saavad sõna ka venelasedd. See on õiglane menetluskord jampärast lõpliku raportit otsustame, milliseid karistusmeetmeid rakendame."

Bach kritiseeris ka Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) ja selle süsteemi. WADA 28 miljonilisest eelarvest umbes pool tuleb ROKilt, kuid viimasel ajal palutakse olümpiakomiteel veel rohkem raha andma.

Sakslane soovib näha süsteemi, kus WADA on autonoomne nii spordiorganisatsioonidest kui ka riiklikest huvidest, ning kus kõikidele spordialade sportlastele kehtivad samad normid.