Alljärgnevalt avaldame mõned lepingupunktid ja suusatajate kommentaarid nende kohta. Kuna tegemist on juriidiliste tekstidega, paneme need kirja muutmata kujul.

2.2. koostama koos isikliku treeneriga või iseseisvalt treening- ja võistlusplaani ning kooskõlastama need Koondise treeneriga;

2.3. koostama muudatused jooksvas treening- ja võistlusplaanis olukorra muutudes (vigastus, haigus vms) ning kooskõlastama muudatused Koondise peatreeneriga;

2.4. osalema kõikides Eesti Suusaliidu poolt korraldatavates Koondise laagrites ning muudel Koondise üritustel (koosolekud, kontrollvõistlused jms) (arvestades p-des 2.2 ja 2.3 kooskõlastatud plaane) ning täitma täielikult nii laagrites kui ka laagrite vahelisel ajal (sh ööpäevaringselt ning puhkepäevadel) Koondise treeneriga kooskõlastatud treening- ja võistlusplaani ning Sportlasele kehtestatud piiranguid ja nõudeid;

Team Haanja kommentaar: Olukorras, kus peatreener ja ESL suhtuvad Team Haanja sportlastesse ülikriitiliselt ja on oma avalikes väljaütlemistes pigem negatiivse meelestatusega (vt Jaanus Teppani 15.11.16 Õhtulehes avaldatus artikkel), on ebamõistlik nõuda, et sportlaste isiklikud treenerid peavad iga muudatuse sportlaste treening- või võistlusplaanis kooskõlastama isikutega, kes igapäevaselt sportlaste käekäigu vastu huvi üles ei näita. Kahepoolsete mõistlike suhete kontekstis oleks vaba info liikumise tagamine igati mõistlik.

Sportlane peab:

2.5. täitma Lepingust, FIS reeglitest, Maailma Antidopingu Agentuuri Maailma dopingukoodeksist, Koostööpartneritega sõlmitud lepingutest, samuti Eesti Suusaliidu poolt vastuvõetud otsustest, olema aus, eetiline ja sportlik, järgima ausa ja puhta spordi ning võrdse võistluse põhimõtteid;

Team Haanja kommentaar: On ebainimlik ja inimese põhiõigusi piirav nõuda, et sportlane peaks ka puhkeperioodidel ja ööpäevaringselt (sh perekondlike sündmuste ajal või haiguste perioodil) olema valmis osalema näiteks mõnes reklaamkampaanias. Sportlane ei ole vang, sport on vabatahtlik, nagu rõhutas peatreener. On arusaadav ja loogiline, et sportlane kõiki neid nõudmisi täidab, kuid antud lepingus puudub igasugune paindlikkus ja inimlik faktor.

Leping kohustab sportlasi

2.7. esindama Eesti Suusaliitu nendel võistlustel, kuhu teda valitakse osalema, osalema oma vanuseklassi Eesti Meistrivõistlustel ja/või ametlikel koondvõistkonna katsevõistlustel. Juhul kui eeltoodu täitmine on võimatu haiguse või mõne muu vältimatu põhjuse tõttu, peab eemalejäämine olema eelnevalt kooskõlastatud Koondise treeneriga;

Team Haanja kommentaar: Arne Tilk väidab, et ESL juhatus võttis 05.10.16 vastu otsuse, mille kohaselt peavad Aivar Rehemaa, Algo Kärp, Karel Tammjärv, Raido Ränkel ja Marko Kilp (ehk sportlased, kes on välja teeninud EOK toetuse) MK-etappidel osalemiseks kõik osalemisega seotud kulud ise kandma. Kui sportlane peab võistlustel osalemiseks kasutama omafinantseeringut, ei ole kuidagi loogiline, et ESL saab sportlast tema enda raha eest erinevatel võistlustel osalema sundida.

Väljavõte Saarepuu kirjast Tilgale: Nagu kuulnud olen, peavad Team Haanja liikmed oma MK-kulud ise kandma, kui kvalifitseeruvad MK-le. Kes selle otsuse vastu võttis?

ESL juhatus.

Kunas see otsus vastu võeti?

05.10.2016.

Kas selle kohta on dokument või otsus paberil?

Minul on väljavõte protokollist e-kirja näol. Arvan, et terve protokoll saab olema avalik õige pea ka ESL kodulehel.

Millised kulud tuleb neil sportlastel tasuda, kui nad pääsevad MK-le?

Kõik kulud, mis on seotud MK-l osalemisega.

Kes ja millal esitab arve?

Eesti Suusaliit.

Õhtulehe vahekommentaar: pärast selle kirja avalikustamist peaks sportlaste mure ka üldsusele mõistetav olema.

Järgnevalt taas suusaliidu lepingust, mis peab

4.1. tagama Sportlasele koha koondise treeningkogunemistel, rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning FIS võistlustel vastavalt Koondise treeneri poolt kinnitatud treening- ja võistlusplaanile ning kehtivatele alakomitee poolt kinnitatud statuudile.

Team Haanja kommentaar: Jääb arusaamatuks, mida ESL selle punktiga tagab, kui reaalselt peavad sportlased oma laagri- ja võistluskulud ise tasuma.

Leping põhjal

8.5. Pooled kinnitavad, et Lepingu tekst on koostatud Poolte vaheliste läbirääkimiste tulemusel ning et Leping vastab Poolte tegelikule tahtele. Pooled kinnitavad, et nad on Lepingu hoolikalt läbi lugenud ning et kõik Lepingu sätted ja tingimused on üheselt arusaadavad ja mõistetavad. Kõik Lepingu tingimused on Poolte vahel eraldi läbi räägitud.