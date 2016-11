"Olen täiesti kindel, et ta aeti alla meelega. Ei saa olla päris kindel, aga sündmuskohal ei paistnud ainsatki pidurdusjälge ja politseinik ei näidanud üles mingit empaatiat. Selle asemel kimus ta rahulikult sigaretti ja rääkis telefoniga, samal ajal kui tütarlaps maas lamas ja karjus," sõnas Falk.

Juunioride klassis võistelnud neiu oli juba pärast distantsi lõpetamist pedaalimas hotelli poole, kui õnnetus juhtus. Norra jalgrattaliidu spordijuht Hans Falk usub, et tegemist oli tahtliku otsasõiduga.

Kuigi juhtum jõudis koheselt ka meediasse, siis suurem kära selle ümber esiti vaibus, sest norralasi hirmutati. "Meile tehti selgeks, et me politseisse avaldust ei esitaks, ainult sellisel juhul lastakse meid riigist välja. Pidasime mõistlikumaks oodata väljaütlemistega, kuniks Susanne on turvaliselt koju jõudnud."