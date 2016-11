Koondise lasketreener Indrek Tobrelutsu sõnul on asjad kulgenud eriliste probleemideta. "Kui Rene Zahkna ja Roland Lessingu väikesed tervisemured ning Meril Beilmanni vigastus välja arvata, siis on meil ettevalmistusperiood läinud võrdlemisi kenasti ja suuri üllatusi katsevõistlused ei pakkunud. Nüüd peame ära ootama rahvusvahelised võistlusstardid, et näha, kus me muu maailmaga võrreldes oleme."