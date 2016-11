Leping: 2.2. Sportlane kohustub koostama koos isikliku treeneriga või iseseisvalt treening- ja võistlusplaani ning kooskõlastama need Koondise treeneriga;

Eile selgitasid suusatajad, miks nad nii on talitanud. Õhtuleht avaldab mõned lepingupunktid ja suusatajate kõneisiku Aivar Rehemaa poolt meediale edastatud kommentaarid nende kohta.

Team Haanja: Olukorras, kus peatreener ja ESL suhtuvad Team Haanja sportlastesse ülikriitiliselt ja on oma avalikes väljaütlemistes pigem negatiivse meelestatusega (vt Jaanus Teppani 15.11.2016 Õhtulehes avaldatus artikkel), on ebamõistlik nõuda, et sportlaste isiklikud treenerid peavad iga muudatuse sportlaste treening- või võistlusplaanis kooskõlastama isikutega, kes igapäevaselt sportlaste käekäigu vastu huvi üles ei näita. Kahepoolsete mõistlike suhete kontekstis oleks vaba info liikumise tagamine igati mõistlik.

Leping: 2.7. Sportlane kohustub esindama Eesti Suusaliitu nendel võistlustel, kuhu teda valitakse osalema, osalema oma vanuseklassi Eesti Meistrivõistlustel ja/või ametlikel koondvõistkonna katsevõistlustel.

Team Haanja: Arne Tilk (ESLi murdmaajuht – toim) väidab, et ESL juhatus võttis 5.10.2016 vastu otsuse, mille kohaselt peavad Aivar Rehemaa, Algo Kärp, Karel Tammjärv, Raido Ränkel ja Marko Kilp (ehk sportlased, kes on välja teeninud EOK toetuse) MK-etappidel osalemiseks kõik osalemisega seotud kulud ise kandma. Kui sportlane peab võistlustel osalemiseks kasutama omafinantseeringut, ei ole kuidagi loogiline, et ESL saab sportlast tema enda raha eest erinevatel võistlustel osalema sundida.

***

Team Haanja edastas meediale ka Saarepuu ja Tilga kirjavahetuse, järgneb väljavõte:

Saarepuu: Nagu kuulnud olen, peavad Team Haanja liikmed oma MK-kulud ise kandma, kui kvalifitseeruvad MK-le. Kes selle otsuse vastu võttis?

Tilk: ESL juhatus.

Saarepuu: Millised kulud tuleb neil sportlastel tasuda, kui nad pääsevad MK-le?

Tilk: Kõik kulud, mis on seotud MK-l osalemisega.

Saarepuu: Kes ja millal esitab arve?

Tilk: Eesti Suusaliit.

***

Nagu Suusaliidu peasekretär Tõnu Seil 3. novembri Postimehes selgitas, nõutakse Team Haanja liikmetelt kõigi kulude katmist, sest nad ei olnud enam nõus EOKst neile laekuva olümpiamängude ettevalmistustoetuse Suusaliidu eelarvesse jätmisega nagu varem, kui alaliit siis selle arvelt võistlustele lähetamise kulusid kattis. MK-etappidel osalemine on ESLi hinnangul olümpiamängudeks ettevalmistumine.

***

Leping: 4.1. ESL kohustub tagama Sportlasele koha koondise treeningkogunemistel, rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ning FIS võistlustel vastavalt Koondise treeneri poolt kinnitatud treening- ja võistlusplaanile ning kehtivatele alakomitee poolt kinnitatud statuudile.

Team Haanja: Jääb arusaamatuks, mida ESL selle punktiga tagab, kui reaalselt peavad sportlased oma laagri- ja võistluskulud ise tasuma.

Leping: 8.5. Pooled kinnitavad, et Lepingu tekst on koostatud Poolte vaheliste läbirääkimiste tulemusel ning et Leping vastab Poolte tegelikule tahtele.

Team Haanja kommentaar: Läbirääkimisi pole peetud. Saime valmis lepinguteksti, mida minimaalselt esimese tagasiside põhjal muudeti, kuid märkimisväärselt pole sportlaste parandusettepanekutega nõustutud. Leping on endiselt ühepoolne.