Enne viimaseid EM-kvalifikatsiooniturniiri mänge võõrsil pidas Eesti naiste koondis täna Saku Suurhallis kontrollkohtumise Soomega, kui tuli tunnistada külaliste 68:81 paremust. Augustis suutsime põhjanaabreid kaks korda võita.

Olgu kohe öeldud, et erinevatel põhjustel on koondisest puudu eelmiste EM-"akende" põhiviisikumängijad Merike Anderson, Mirjam Nikolai ja Mailis Pokk, lisaks Marit Maaring, teatab basket.ee.

Meie naiskonna resultatiivseim oli hästi tabanud Laina Mesila-Kaarmann 25 punktiga, lisaks hankis ta 4 lauapalli. Pirgit Püü lisas 11+4+4, Maaja Bratkalt 7 silma, Birgit Piibur panustas 5+3+4.

Soome oli lauas parem 43-28 (ründelaud 13-8), korvisöödud 14-14, pallikaotusi meil 13, Soomel 16. Kahepunktivisked Soome kasuks 59 vs 41 protsenti, kolmesed samuti Soome kasuks 38 vs 33 protsenti (24/9 vs 12/4) ning vabavisked Eesti kasuks 94 vs 50 protsenti (meil 17/16).

Soomele tõi Minna Sten 16 punkti ja 11 lauda, Lotta-Maj Lahtinen 16 silma, Henna Salomaa 11+5+4.