Pärast Volkswageni loobumist WRC-sarjas jäid töötuks kolm andekat pilooti, mistõttu otsivad mehed uut väljundit. Kui varasemalt oli selge M-Spordi huvi Sebastian Ogieri vastu, siis nüüd viivad jutud tõsisemalt Fordi rooli ka Jari-Matti Latvalat.

"Me pole veel mingisuguseid otsuseid teinud. Aga on selge, et Hyundai ja Citröen ei ole erilised variandid," sõnas Latvala mänedžer Timo Jouhki.

See tähendab, et üle jäävad Toyota ning M-Sport, kellega soomlane ka mõlemaga kõnelustes on.

"Inimesed arvavad, et loogiline valik oleks Tommi (Mäkinen, Toyota meeskonna boss) meeskond, sest ta on samuti soomlane ja olen temaga ka varasemalt koostööd teinud. Hetkel ei saa ma rohkemat öelda kui seda, et ühega neist oleme lepingule päris lähedal," sõnas Jouhki.

Teadupärast on M-Spordi huviorbiidis ka Ott Tänak, kelle koht meeskonnas paistis enne Volkswageni loobumist suhteliselt kindel. Siiski vaadates geograafilist lähedust võiks parimal juhul Ogier liituda Citröeniga ning Latvala Toyotaga, mis avaks meie mehele vajalikud teed.