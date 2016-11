Eesti võrkpallikoondise tulevane aasta tuleb ülimalt tihe: MM valiksarja ja Maailmaliiga debüüdiga algav suvi lõppeb EM-finaalturniiriga Poolas, kus juba alagrupis tuleb vastakuti minna nii maailmameistrist võõrustajate kui ka Maailmaliiga tšempionitega Serbiast. Kirsiks tordil kohtuvad eestlased põhjanaabrite soomlastega.

"Jälgisin loosi koos Serbia koondise liberoga, kes on mu klubikaaslane ja oli päris põnev,“ muheleb teisipäeva hilisõhtul toimunud tseremooniat meenutades Eesti koondise kapten Kert Toobal. „Gdanski gruppi loositi esmalt Poola, Serbia ja Soome ning me siis naersime, et küll Eesti ka sinna sätitakse. Ja nii läkski.

Kindlasti tuleb põnev turniir, kus kohtume kahe tippmeeskonnaga ja lisaks veel vennasrahvaga, kelle fänne, nagu ma Soome ajalehtedest lugesin, plaanib Poola reisida kuni 4000. Eks kõik vastased ole korralikud pähklid, aga ühe võiduga võib alagrupist edasi saada ja seda me sinna kuidagi püüdma lähemegi – Soome alistamine on kõige tõenäolisem."

Eesseisva ülesande keerukusest annab aimu, et "kõige tõenäolisem" on alistada viimase MMi üheksas meeskond, tänavu Maailmaliiga 2. grupi (Eesti alustab tuleval suvel mängimist 3. grupis) kohamängudelt ülinapilt eemale jäänud soomlased. Poola on maailma edetabeli teine koondis, valitsev maailmameister ja võõrustaja, kel kange tahtmine paigata olümpiamängudel juhtunud prohmakas, kus veerandfinaalis jäädi hävitavalt 0:3 alla USAle. Ja siis jääb veel Serbia…