"Sel hooajal läks nii, et käes on novembri keskpaik ja euromängud on läbi. Olen rahvusvahelisi mänge alati pidanud kõige olulisemateks ning mul on just teatud mängijate osas kahju, et nad ei saa neid enam mängida," rääkis Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna peatreener Gert Kullamäe üleeile õhtul.

Aga miks läks tartlastega niimoodi? Kui mõnelgi eelmisel hooajal hakati samal ajal alles eurosarjas hoogu sisse saama, siis nüüd jääb üle oodata veebruarikuud ja Balti liigat. Vestlusest treeneri, mängijate ja mänedžeriga koorub välja palju suuremaid või väiksemaid põhjuseid, samas ei hakata konkreetseid päid lennutama ja kõike ainult mustades toonides nägema.

Psühholoogiliselt halb kaotus

Tartu kaotas teatavasti Oberwarti meeskonnale ühe ja kolme punktiga. Kui need mängud oleks võidetud – või jäädud omavahel punktiskooriga plussi, eurohooaeg jätkuks. "Kuhu need üks ja kolm punkti kadusid – viskamata jäid!" hüüatas Kullamäe pressikonverentsil välja kõige lihtsama vastuse. Vanim mängumees Janar Talts lisas: "Oleks me need 5 punkti rohkem visanud, oleks kõik hästi. Siin on miljon põhjust, miks läks nii nagu läks."