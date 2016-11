Eesti ja Soome võrkpallikoondised loositi EM finaalturniiril Gdanski sadamalinnas mängivasse alagruppi ja kokku peaks kahe hõimuriigi fänne Poola reisima kuni 5000.

Seetõttu käis meie alaliidu president Hanno Pevkur välja huvitava idee. "Nüüd peaks veel Tallink võtma EMi ajaks Soomest peale 1000 fänni, Eestist 1000 fänni ja siis kruiisiga Gdanski sadamasse nädalaks. Fännidel oleks olemas nii oma hotell kui ka igaks õhtuks afteka koht," kirjutas Pevkur Facebookis.

Kui reaalne idee on? "Praegu on sellest veel vara rääkida, aga õnneks on augustini veel aega. Kui alaliitudel huvi on, ootame neid endale külla asja arutama," ütles Tallink Grupi kommunikatsioonijuht Luulea Lääne. "Aga august kuulub meil kõrghooaja hulka ja see muidugi mõjutab ka, mis tingimustel oleks meil võimalik laeva prahtida ehk tavakeeles rendile anda. Samas pole idees midagi utoopilist."