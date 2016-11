Viimastel päevadel on palju kõneainet pakkunud Wayne Rooney pidutsemine hotellis, pärast võidukat mängu Šotimaa üle. Inglismaa koondise kapteni kaitseks astus välja Liverpooli peatreener Jürgen Klopp.

QUOTE: Jurgen Klopp on Wayne Rooney: This generation is the most professional ever. All those legends you love? They drank like devils!" 😎🍻 pic.twitter.com/A06eV9F1kC