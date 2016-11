Viimasel kahel hooajal korvpalli meistrivõistlustel pronksmedalid kaela saanud Raplal on kindel soov tänavu BC Kalev/Cramo ning Tartu Ülikooli hegemoonia murda. Ent see pole veel kõik: Rapla eesmärk on tulevikus mängida eurosarjas, ent uisapäisa Eestit esindada ei taheta.

Et Rapla on viimastel aastatel olnud riigi üks paremaid klubsid, tekib paratamatult küsimus: miks pole võistkond rammu katsunud eurosarjas? Näiteks mullu meistrivõistluste pronksilahingus Raplalt sugeda saanud TLÜ/Kalev läks korvpallisõprade üllatuseks FIBA Europe Cupile õnne proovima, ehkki ainest polnud, mida peegeldab ka lõpptulemus. Tartu ja Cramo on rahvusvahelistes sarjades pallinud juba pikalt.

Rapla tegevjuhi Jaak Karbi sõnul on eurosari klubi ninameeste meeles mõlkunud. „Minul ega treenerite tiimil ambitsioonide puudust pole, aga kuna mina olen see, kes vastutab, et kõik toimiks ja kellel on pilt, mida eurosarjas osalemine reaalselt tähendab, siis mul võib olla ükskõik kui suur soov seal mängida, aga pean ka mõtlema, kas see on tehtav,“ mõtiskleb ta.

RÕÕM: Rapla kapten Indrek Kajupank tähistas mullu meistrivõistluste pronksi. Tänavu jahitakse kirglikke fännide toel aga hoopis kirkamaid autasusid. Tiina Kõrtsini. (Tiina Kõrtsini)

Kaks põhjust, miks Rapla seni eurosarja pürginud pole