Kuulsust on poiss kogunud Instagramis, kus tal on Ronaldoga pea ära vahetamiseni samasuguseid fotosid.

Nimelt on noormehel uskumatu kiindumus Madridi Reali superstaari Cristiano Ronaldo vastu. Kordbatchje üritab igal oma sammul sarnaneda maailma ühe parima jalgpalluriga. Seda nii välimuselt, jalgpallialaselt kui ka igal muul võimalikul moel.

A photo posted by Shanta Ronaldo (@shantaronaldo) on Oct 18, 2016 at 6:20am PDT

Õige-Ronaldo

Time to eat ✌️👍 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Sep 23, 2016 at 5:39am PDT

No days off💪👌⚽️😜 A photo posted by Shanta Ronaldo (@shantaronaldo) on Nov 14, 2016 at 8:13am PST

Happy for my work still improving👍👌💪 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Sep 3, 2016 at 11:11am PDT

Isegi sarnase lapse on fänn leidnud...

PlayStation time! ⚽️🎮👍 A photo posted by Shanta Ronaldo (@shantaronaldo) on Nov 13, 2016 at 5:38am PST

Caiu o segundo dente do Junior. Grande baliza😬😬😬😂😂😂😂 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Sep 20, 2016 at 1:51pm PDT

Fotosid on kümneid...

Mask 😂😂😝😝😜😂😂 A photo posted by Shanta Ronaldo (@shantaronaldo) on Oct 29, 2016 at 4:12am PDT

😂😂😂😂😝😜😂 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Oct 19, 2016 at 11:13am PDT

End sotsiaalmeedias Shanta Ronaldoks kutsuv noorsand asjas midagi imelikku ei näe. "Mulle on õpetatud, et kui sa tahad jõuda kõrgele tasemele, siis tuleb sul järgida parimaid. Tuleb lisada natuke ennast ja õppida parimatelt, see ongi edu võti."

Taanlase sõnutsi aetakse teda tihtipeale Portugali superstaariga lausa segamini, kuid on ka neid, kes tema üle nalja heidavad. "Inimestelt, kes mind mõnitavad, saan motivatsiooni juurde, et asjaga tegeleda. Ma ei vasta kunagi sõimukirjadele, vaid teen oma tööd edasi."