Eelmisel dekaadil Kobe Bryanti ja Shaquille O’Neali juhtimisel viis korvpalliliiga NBA tiitlit võitnud Los Angeles Lakersi viimaste aastate tulemused kuulsusrikkusest ei hiilga. Et karjääri loojangul vigastustega kimpus olnud Bryant on areenilt lahkunud, Lakersil on andekas peatreener ning noored tähehakatised, paistab tunneli lõpus valgus.

Lakers jõudis viimati play-off’i kolm aastat tagasi, mis on eduga harjunud fännide jaoks liiga pikk aeg. On ju Los Angelese korvpallifännide lemmik 16-kordne NBA meister (Rohkemat on suutnud vaid Boston Celtics – 17) ning klubi särgis on teiste seas pallinud sõna otseses mõttes NBA ikooniks olev Jerry West, kelle siluett kaunistab liiga logo.

Pärast pettumusrikkaid hooaegu peatreenerite Mike D’Antoni ja Byron Scotti käe all ning probleeme superstaaride Dwight Howardi ja Steve Nashi meeskonda integreerimisega, tõid Lakersi bossid tiimi juhendama Luke Waltoni.

Los Angeles Lakersi peatreener Luke Walton (vasakul) katmas Euroopa korvpallilegendi, türklast Hedo Türkoglud. (MARK RALSTON)

36aastane endine ääremängija liitus klubiga Golden State Warriorsi abitreeneritoolist, olles aidanud võistkonnal põhihooaja 82 mängust võita 73. Sealjuures oli ta hooaja esimeses pooles peatreeneri kohusetäitja, kuna tegelik loots Steve Kerr taastus seljavigastusest. Waltoni juhtimisel võitis Warriors 39 ja kaotas neli mängu.