"Kui ala on edukas, on see ühelt poolt õnnistus, aga teiselt poolt toob suure vastutuse ja lisatöö," ütleb Eesti Kergejõustikuliidu (EKJL) president Erich Teigamägi ning tunnistab, et kõigi tublide ja andekate sportlaste toetamiseks napib raha.

Spordikuninganna pakkus tänavu pöidlahoidjatele palju ilusaid tulemusi: EMil sai kettaheitja Gerd Kanter pronksmedali, kaugushüppaja Ksenija Balta ja odaviskaja Risto Mätas tulid neljandaks, Kanteri ametivend Martin Kupper ja 3000 m takistusjooksja Kaur Kivistik lõpetasid etteaste seitsmenda kohaga.

Rio olümpial jõudsid esikuuikusse neli Eesti kergejõustiklast: Kupper oli neljas, Kanter viies, Balta ja 400 m tõkkejooksja Rasmus Mägi said kuuenda koha. Tulevikulootustest tõusis kõige jõulisemalt esile mitmevõistleja Johannes Erm, kes napsas juunioride MMil pronksi.

Eliitsportlastel on päris korralik toetus