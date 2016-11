Eesti kontekstis on renessansist raske rääkida, meie jalgpall viibib endiselt pea tõstmise protsessis. 2011. aastal EMil jõudsime play-off’i, kuid see tulemus kujutas endast erandit.

Kiidan Eesti koondise peatreenerit Martin Reimi selle eest, et suund on võetud palli hoidvama mängustiili poole. Kui tahta rahvusvahelisel tasemel üldse midagi saavutada, on see ainuõige. Sa võidki jääda sajanditeks bussi värava ette parkima ja kaotada seitsme värava asemel kolmega, aga päeva lõpuks pole vahet, tabelisse läheb ikka null punkti ning arengut kindlasti ei toimu.

Pikas perspektiivis oli väga hea, et Reim läks mängima – nagu ta ise sõnastas – ulja taktikaga! Pole vahet, kas tulemus olnuks 1:8, 1:6 või 1:4. Konkreetne 1:8 – mis tingitud Belgia suurepärasest võimaluste realiseerimise protsendist – oli kasulik selles mõttes, et sundis ka liigoptimiste silmi avama. Nägime, mis juhtub, kui püüame ise samuti jalgpalli mängida, mitte ei pargi bussi värava ette. Mänguklassi vahe ilmekaks näiteks oli Belgia neljas värav, kui Eesti läks rohkem kui poole meeskonnaga kõrgelt suruma, võõrustajate puurivaht Thibaut Courtois alustas rünnakut sisuliselt oma väravajoonelt ning kuue (!) sööduga, millest enamik ühe puutega, oli pall meie trahvikastis täiesti vabaks mängitud Yannick Carrasco jalal.

Niisuguse tehnika ja koostöö poole võiks liikuda ka Eesti. Kui sellest mängust saadud õppetund suudetaks järgmiste aastakümnete jooksul ära kasutada, ütleb järgmine põlvkond Reimile aitäh.

Aga veel. Tippvõistlusi vaadates näeme, et jalgpall muutub üha tehnilisemaks. Tehnikat peavad poisiklutid ja tüdrukutirtsud timmima 365 päeva aastas, teisiti selles meeletult konkurentsitihedas mängus edu ei saavuta. Islandil mõisteti ühel hetkel, et põhjamaine kliima nõuab sisehallide rajamist. Täpselt sama vajab ka Eesti. Kui laps tuleb novembris trennist lumememmena koju, oli tal kindlasti lõbus, kuid klassiga jalgpalluri sirgumisele kuude kaupa lumisel-jäisel platsil harjutamine kaasa ei aita.

Miks on pealkirjas peale 1:8 veel üks skoor? „55:84 ei tundu enam kuigi hull,“ kommenteeris üks korvpallifänn pühapäeva hilisõhtul sotsiaalmeedias. Õige, selle tulemusega kaotas Eesti korvpallikoondis eelmisel aastal EMil… ikka Belgiale.

Korvpalliliidu presidendi kandidaat Jaak Salumets. (Teet Malsroos)

Tänavu jäime kodusaalis 31 punktiga alla Poolale. Vahepeale mahtus oluliselt rõõmustavamaid tulemusi, ent niisugused suured kolakad annavad ka korvpalluritele mõtteainet. Ses valguses on kahju, et alaliidu peatselt toimuvatel presidendivalimistel on üksainus kandidaat – praegu ametis olevate struktuuride soosik Jaak Salumets – ega teki debatti. Teenekas juhendaja kiitis alaliidu viimasel neljal aastal tehtud tööd, kuid on fakt, et meeste koondis asub Euroopas hetkel 27. kohal. Salumets ise tüüris 23 aastat tagasi Eesti kuuendaks ning kui tema mängija-ajastul olnuksime iseseisvad, võinuksime Vanas Maailmas veelgi kõrgemal olla.