HINDREK PÄRG, Tartu

Enne mängu võis loota head ja tasavägist mängu, siis... kahjuks pole nii läinud. Poolajaks juhib Tartu tervelt 53:25 ning igas mänguelemendis ollakse Raplast võimsam ja parem - kaitses ollakse takjatena küljes, rünnak jookseb ja õigel ajal leitakse mehed täpsete söötudega üles. Loomulikult ei kannata Rapla kaitse mingisugust kriitika ning selle kohta kehtib klišee "augulisem kui Šveitsi juust."



Rapla visketabavus on jätkuvalt kohutav - 14 kolmesest on tabanud kõigest üks (kahesed 19/7). Lauda domineerib Tartu 26 vs 15.



Suurim korvikütt on seni Mandell Thomas, kes on visanud 17 punkti, Rapla resultatiivseimad on 10 silmaga Domen Bratoz ja Thomas van der Mars (Raplal on skoori teinud neli mängijat).