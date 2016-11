Tere hommikust, kallid spordisõbrad! Ehkki Eestis on kell vähe, on Austraalias autoralli MM-etapil sõidetud juba üheksa kiiruskatset ning Ott Tänak hoiab seitsmendat kohta. Ralli lõppedes tasub oodata aga vägevat korvpalliõhtut: Eesti meistrivõistlustel kohtuvad Rapla ja Tartu, Euroliigas toimuvad kolm suurderbit: El Clasico ehk FC Barcelona vs. Madridi Real, Kreeka hiidude lahing Panathinaikose ja Olympiacose esituses ning Türgis jagavad maad Istanbuli klubid Galatasaray ja Darussafaka. See ja kõik muu mõistagi Õhtulehes!