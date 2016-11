Maailma tugevaimas korvpalliliigas NBA peeti möödunud ööl viis mängu. Vahva habemega James Harden vedas oma leivaisa Houston Rocketsi võiduni, näidates taas fantastilist mängu.

27aastane tagamees on hooaja algfaasis olnud paljude arvates NBA parim mängija. Kui lisada Hardeni visatud punktidele tema resultatiivsetest söötudest tulnud korvid, on selge, et ameeriklane on Rocketsile ka hädavajalik: väljakul olles osaleb (kas viskab või annab korvisöödu) Harden 70% Rocketsi korvides.

Eesti aja järgi möödunud ööl tegi Rockets 126:109 säru staarmängujuht Damian Lillardi juhitavale Portland Trail Blazersile. Kui Lillard tavapärast hoogu näidata ei suutnud, siis Harden sai kirja hooaja kolmanda kolmikduubli. 26 punkti kõrvale kogus 196 cm pikkune mängumees 14 korvisöötu, 12 lauapalli ja kolm vaheltlõiget. Miinuspoolele tuleb kanda neli pallikaotust.