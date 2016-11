Jää-ämbri väljakutse lihashaigete toetuseks ja suvalistes kohtades maaslamamine ehk planking on vaid kaks näidet viimastel aastatel sotsiaalmeedias tohutut tähelepanu kogunud aktsioonidest. Loodus tühja kohta ei salli. Uus moeröögatus on mannekeeni-etteaste, mille kütkeisse on langenud ka spordimaailm.

Teab ju iga kunagi riidepoest mööda käinu, et plastikmodelliks olemine pole teps mitte raske. Võta sisse kindel poos, mana ette kivinägu ning amet ongi käes!

Cristiano Ronaldo. (Twitter)

Möödunud kuul USAst alguse saanud hulluse jäädvustamine on pealtnäha marulihtne: kogu kokku punt sõpru, poseerige, olge liikumatud ning veenduge, et nutitelefoni või –tahvli kaamera on video-, mitte pildistamisrežiimil.

Ülbel staaril on kama kaks!