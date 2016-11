Eesti jalgpallikoondis kohtub Eesti aja järgi pühapäeva öösel kell 2 võõrsil maavõistlusmängus eksootilise Saint Kitts ja Nevise rahvusesindusega. Sinisärkide peatreeneri Martin Reimi sõnul loodab ta leida mängijaid, kes pakuksid konkurentsi meie põhikoosseisule. Palavasse saareriiki lennanud koondises annavad tooni Eesti meistriliiga pallurid. "Mäng on võimalus näha ja proovida teisi, kes tavapäraselt valikmängude karussellil pole või kui on, saavad vähem mänguaega," ütles Reim Skype'i vahendusel. "Saab näha mängijaid, kes on Eesti liigas silma paistnud, kas nad ka koondise tasemel hakkama saavad ning mis on nende head ja vead." Eesti koondise tüüri rootslase Magnus Pehrssoni käest üle võtnud treener lisas, et sõprusmänge on kindlasti vaja. Reim loodab leida mängijaid, kes suudaksid konkurentsi pakkuda põhikoosseisule. "Meil on seal ruumi küll, pink ka nii pikk pole, et kedagi juurde ei mahuks," märkis ta.

Sinisärgid jõudsid Saint Kittsi ja Nevisesse kohaliku aja järgi eile ning Reimi sõnul on seal mõistagi palav, eriti Eestist tulles. "Kui mõelda, et peame homme (meie aja järgi ülehomme - H.R.) mängima, siis on kindlasti ilmastikuolude suhtes keerulisem. Iga päev sajab ja on soe, on niiske. Ega me väga täpselt ei tea, kuidas see mängule füüsiliselt mõjub," tõdes Reim. Lisaks tuleb arvestada reisiväsimust ning tõika, et iga organism aklimatiseerub ajavahega erinevalt.

Et möödunud pühapäeval MM-valiksarjas saadud hävitav 1:8 kaotus Belgiale on kahjuks veel värske, pole Eesti saanud ülehomsete vastaste mängu pikalt analüüsida. Samas on Reimi sõnul mõningaid Saint Kitts ja Nevise kohtumisi nähtud, lisaks pole nende mängustiil meie meestele must maa. "Teame mõne liidermängija tugevusi, aga praeguseni ei teadnud me isegi seda, kes neil mänguks olemas on," alustas Reim. "Naljaga pooleks öelduna ei tea nad ise ka seda infot." Küll oskas Reim kirjeldada, et Saint Kitts ja Nevise mängijad on füüsiliselt väga võimsad, atleetlikud, suured, tugevad ja piisavalt kiired - nagu selle piirkonna inimesed ikka. "Neil on kindlasti olemas mängijaid, kes on tehnilised, aga võibolla natuke teist tüüpi tehnikaga kui oleme harjunud Euroopas nägema," märkis peatreener. "Sealt võib kõike oodata - nii üllatavaid kui rumalaid lahendusi. Meil peaks olema parem organiseeritus. Samas on endine poolkaitsja kindel, et Eesti ei tohi keskenduda vaid vastastele. On ju Sinisärkidel palju uusi mehi, kelle kokkumäng ei pruugi mõistetavalt hiilata. Koondisedebüüdi võivad Kariibidel teha neli meest: Martin Miller, Pavel Dõmov, Trevor Elhi ja Janar Toomet. Pühapäevane kohtumine Saint Kitts ja Nevisega pole esimeseks koondiste omavaheliseks mõõduvõtmiseks. Eesti mängis eksootiliste vastastega mullu novembris, võites Ilja Antonovi, Konstantin Vassiljevi ja Sander Puri väravate toel 3:0. Muide, see kohtumine oli ka meie pikaaegse esiväravavahi Sergei Pareiko lahkumismäng. "Peame siin valmis olema tunduvalt keerulisemaks mänguks. Nüüd on nende eeliseks, et vastane on reisinud. Kodus oli meil kasutada ka rohkem põhimehi," võrdles Reim.